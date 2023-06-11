Новак Джокович (Сербія) – Каспер Рууд (Норвегія) 3:0 (7:6, 6:3, 7:5)

У Франції підійшов до завершення другий тенісний Grand Slam цього року Ролан Гаррос. У жіночому змаганні трофей взяла Іга Швьонтек, яка вже втретє тріумфувала у Парижі, пише 24 канал.

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Тим часом визначився і чемпіон у чоловічому сегменті. Головним фаворитом Ролан Гарросу був третій номер рейтингу ATP Новак Джокович, який у півфіналі здолав першу ракетку світу Карлоса Алькараса.

Перемога на класі

Суперником серба по фіналу став норвежець Каспер Рууд, що йде четвертим в рейтингу АТР. Новак був явним фаворитом зустрічі, що і підтвердив на головному корті Парижу.

Серб виграв всі три сети, хоча перший та останній дались йому доволі важко. У стартовому Каспер взяв три перших гейми, але швидко дав Джоковичу відновити паритет. Сет зрештою звівся до тайбрейку, де Ноле знищив опонента (7:1).

Другий сет фаворит провів впевнено, не віддавши жодного "свого" гейма. А у третьому Рууд знову потріпав нерви Джоковичу. Норвежець довго тримав паритет, але зрештою програв шостий гейм на своїй подачі та віддав Новаку партію.

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Джокович – рекордсмен турнірів Grand Slam

Таким чином, Новак виграє другий турнір Grand Slam за рік після чемпіонства на Australian Open. Це залишає шанси для серба зібрати "Великий Шлем" цього року. На Ролан Гаррос Новак виграє втретє після тріумфів у 2016 та 2021 роках.

Ба більше, звітна перемога у Парижі дозволила Джоковичу стати одноосібним рекордсменом серед чоловіків за кількістю перемог на турнірах Grand Slam. Він випередив на один титул Рафаеля Надаля і тепер має 23 нагороди: