Битва фаворитів групи: де дивитися матч Данія – Англія на Євро-2024

У четвер, 20 червня, відбудеться сьомий ігровий день чемпіонату Європи з футболу. В одному з поєдинків зустрінуться збірні Данії та Англії.

Гра відбудеться у Франкфурті на "Дойче Банк Парк". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Данія – Англія

У першому турі фаворити групи C не продемонстрували яскравої гри. Англійці мінімально переграли Сербію з рахунком 1:0, а Данія втратила очки в поєдинку зі Словенією (1:1).

Це буде вже 23-та очна зустріч між цими збірними. Значну перевагу в історії особистих протистоянь мають "Три леви" – 12 перемог проти 4 у данців, а також 6 разів було зафіксовано нічию.

Матч Данія – Англія можна буде подивитися на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

. Сайт 24 Каналу проведе текстову трансляцію поєдинку. Після його фінального свистка також буде опубліковано огляд.

Зазначимо, що частину матчів Євро-2024 з футболу також транслює Суспільне. Утім, на його місцевих каналах показуватимуть сумарно 22 поєдинки й зустріч Данії та Англії, на жаль, не потрапила до цього переліку.

Нагадаємо, що інший матч групи C також відбудеться 20 червня, але трішки раніше. Словенія та Сербія зіграють між собою в Мюнхені, стартовий свисток пролунає о 16:00.