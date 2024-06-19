Гра відбудеться у Франкфурті на "Дойче Банк Парк". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Данія – Англія

У першому турі фаворити групи C не продемонстрували яскравої гри. Англійці мінімально переграли Сербію з рахунком 1:0, а Данія втратила очки в поєдинку зі Словенією (1:1).

Це буде вже 23-та очна зустріч між цими збірними. Значну перевагу в історії особистих протистоянь мають "Три леви" – 12 перемог проти 4 у данців, а також 6 разів було зафіксовано нічию.

Матч Данія – Англія можна буде подивитися на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Довідка. Сайт 24 Каналу проведе текстову трансляцію поєдинку. Після його фінального свистка також буде опубліковано огляд.

Зазначимо, що частину матчів Євро-2024 з футболу також транслює Суспільне. Утім, на його місцевих каналах показуватимуть сумарно 22 поєдинки й зустріч Данії та Англії, на жаль, не потрапила до цього переліку.

Нагадаємо, що інший матч групи C також відбудеться 20 червня, але трішки раніше. Словенія та Сербія зіграють між собою в Мюнхені, стартовий свисток пролунає о 16:00.