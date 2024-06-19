Игра состоится во Франкфурте на "Дойче Банк Парк". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Дания – Англия

В первом туре фавориты группы C не продемонстрировали яркой игры. Англичане минимально переиграли Сербию со счетом 1:0, а Дания потеряла очки в поединке со Словенией (1:1).

Это будет уже 23-я очная встреча между этими сборными. Значительное преимущество в истории личных противостояний имеют "Три льва" – 12 побед против 4 у датчан, а также 6 раз была зафиксирована ничья.

Матч Дания – Англия можно будет посмотреть на медиаплатформе MEGOGO. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Справка. Сайт 24 Канала проведет текстовую трансляцию поединка. После его финального свистка также будет опубликован обзор.

Отметим, что часть матчей Евро-2024 по футболу также транслирует Суспільне. На его местных каналах будут показывать суммарно 22 поединка и встреча Дании и Англии, к сожалению, не попала в этот перечень.

Напомним, что другой матч группы C также состоится 20 июня, но немного раньше. Словения и Сербия сыграют между собой в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 16:00.