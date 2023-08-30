"Аристократи" пропонували Арсеналу здійснити обмін футболістами. Челсі хотіло отримати Еміля Сміт-Роу, віддавши в обойму "канонірів" українського лівого вінгера Михайла Мудрика. Але тут клуб Олександра Зінченка проявив свою гордість та категорично відмовився від пропозиції "синіх".

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Таки міг стати "каноніром", якби не категоричність Арсенала

Начебто Челсі намагалось влаштували українця в інший клуб через його проблеми із дисципліною. Хоча тут щось не дуже сходиться, якщо враховувати той факт, який Мудрик під час тренувального процесу. Він покидає поле останнім у команді, відпрацьовуючи додатково на футбольному полі.

Михайло дуже багато часу після тренувань із командою проводить сам у залі, аби удосконалити свої вміння на футбольному полі. Його шалена швидкість та дриблінг не просто талант наданий йому із народження, а величезна праця над собою.

Перед сезоном-2023/2024 українець не потрапив у список тих футболістів, яких у Челсі більше не бачить новий головний тренер Маурісіо Почеттіно. Колишній наставник Тоттенхема не раз заявляв, що у майбутньому розраховує на Михайла. А після цього виплив такий дивний інсайд про дисципліну та ймовірний його трансфер в інший колектив.

Відзначимо, що "аристократи" хотіли обміняти Мудрика на футболіста, який теж може зіграти у півзахисті зліва, а також у центрі поля. 23-річний Сміт-Роу теж футболіст спрямований на атакувальні дії, але його Арсенал вирішив залишили собі.

Цікаво, чи відмова Арсенала, це образа на Мудрика, який взимку 2023-го брав не "канонірів"? Чи просто керівництво бачить більші перспективи у Сміт-Роу, аніж у Михайлу?

До слова. У поточному сезоні Мудрик двічі виходив на футбольне поле та відіграв загалом лише 54 хвилини у футболці Челсі. На одному з тренувань "синіх" Михайло отримав травму. Через яку вже пропустив попередній поєдинок проти Лутона, який став для "аристократів" переможним 3:0.