Контракт 22-річного нападника із Шахтарем закінчується 30 червня 2024 року. Тому "гірники" вирішили сісти з круглий стіл із футболістом, аби поговорити про продовження угоди. Однак домовленість поки йде не з планом донецького клубу.
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Коли не все вирішують солідні гроші
Шахтар пропонує Данилу Сікану зарплату на покращених умовах. Але футболіст не ведеться на гроші чемпіона УПЛ-2022/2023.
Форварда хоче продовжити свою кар'єру у європейському топ-чемпіонаті, звідки до нього вже є інтерес. Сіканом цікавляться одразу декілька клубів із італійської Серії А.
Тим паче, що Сікан вже має досвід виступів з кордоном. Із січня 2022-го по кінець червня того ж року Данило виступав в оренді у німецькій Ганзі.
У новому сезоні Сікан вже взяв участь у двох матчах УПЛ. Щоправда, ще не відкрив лік своїм голам.
Кар'єра Данило Сікана у Шахтарі
- У січні 2019-го перейшов із структури Карпат у Шахтар-2. Однак "гірники" віддали Сікана в оренду у Маріуполь.
- Влітку 2020-го приєднався до першої команди донецького клубу. Після чого на форварда знову чекала оренда у Маріуполь.
- Сікан ніяк не міг надовго затриматись у Шахтарі, тому поїхав в оренду у німецьку Ганзу.
- 30 червня 2022 року повернувся з оренди та більше поки не кидав "гірників".
- У футболці Шахтаря Сікан вже провів 57 матчів (11 голів та 3 асисти). Це поки що найбільша кількість поєдинків для Данила за один клуб.
- Із донеччанами здобув три трофеї.