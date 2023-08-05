Контракт 22-річного нападника із Шахтарем закінчується 30 червня 2024 року. Тому "гірники" вирішили сісти з круглий стіл із футболістом, аби поговорити про продовження угоди. Однак домовленість поки йде не з планом донецького клубу.

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Коли не все вирішують солідні гроші

Шахтар пропонує Данилу Сікану зарплату на покращених умовах. Але футболіст не ведеться на гроші чемпіона УПЛ-2022/2023.

Форварда хоче продовжити свою кар'єру у європейському топ-чемпіонаті, звідки до нього вже є інтерес. Сіканом цікавляться одразу декілька клубів із італійської Серії А.

Тим паче, що Сікан вже має досвід виступів з кордоном. Із січня 2022-го по кінець червня того ж року Данило виступав в оренді у німецькій Ганзі.

У новому сезоні Сікан вже взяв участь у двох матчах УПЛ. Щоправда, ще не відкрив лік своїм голам.

Кар'єра Данило Сікана у Шахтарі