"Відстоюємо нашу честь, як можемо": реакція гравця Миная, який розпочав бійку з росіянами

Герой дня Данило Колесник відреагував на ситуацію з побиттям футболістів російскького клуба Шиннік. Український гравець став на захист своїх партнерів по команді.

Данило Колесник дав чітку відповідь людям, які агресивно ставляться до виїзду футболістів закордон. Гравець чітко дав зрозуміти, що у команді панує український дух.

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Данило на своїй сторінці у інстаграм виклав невеличкий текст з поясненням ситуації. Колесник відповів на запитання критиків, зізнався в любові до України, підкреслив походження гравців Минаю та їхні цінності, а також вказав напрямок росіянам.

Дуже багато запитань та слів підтримки. Хочу сказати тим людям, які кажуть: "Як вони виїхали закордон?". Навіть тут ми даємо зрозуміти якого ми роду. Відстоюємо нашу честь як можемо. Де місец оркам ви уже зрозуміли,

– написав Днило Колесник.

Пояснення Колесника / інстаграм гравця Миная

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