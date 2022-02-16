Петренко: Можу сказати, що це мій рівень
Біатлоністка, яка представляє Чернігівську область, була забійницею синьо-жовтої команди у жіночій естафеті. Ірина Петренко передала естафету Юлії Джимі десятою. Українка прокоментувала свій виступ в останній для себе гонці на Олімпіаді-2022.
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Петренко залишилась задоволена своєю "чистою" стрільбою, адже спортсменка відпрацювала на вогневих рубежах ідеально – 10 із 10-ти.
По дистанції – можу сказати, що це мій рівень, я тут і не бігла дуже швидко. 20 секунд відставання – це досить пристойний результат як для мене,
– сказав українка.
Залишилась задоволена виступом на Олімпіаді
Ірина Петренко не відібралась у мас-старт, який стане останнім для біатлоністів на Олімпіаді-2022, тому біатлоністка підбила підсумки свого виступу у Китаї.
Спортсменка залишилась задоволена своїми результатами, порівнюючи їх із тими, які вона демонструвала на початку сезону.
Петренко відзначила своє 11-те місце в "індивідуалці".
11-те місце в індивідуальній гонці – це класний результат. Кожен спортсмен працює на медалі, хочеться цього досягти, але не в усіх це виходить,
– додала біатлоністка.