Терлюга: Тепер ви будете врятовані

Українська каратистка вкотре звернулась до росіян, які продовжують вірити у "мирну операцію" Росії в Україні, а не війну. Анжеліка Терлюга поглузувала з народу країни-агресорки, виклавши саркастичну заяву на своїй сторінці в інстаграмі.

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Кремлівський очільник своїми божевільними рішеннями вбиває мирний народ України та руйнує міста. Однак його дії ведуть його ж Росію на глибоке дно, якого вони ще не бачили. Увесь світ відвернувся від російської держави.

Терлюга із сарказмом написала росіян, що чула, як у них все класно, як вони чудово живуть. Анжеліка додала, що залишилось ще трішки, щоб "врятувати" їх від нацистів та фашистів. Саме так вони називаються деяких українців.

Як же пощастило росіянам, що майже весь світ вирішив "врятувати" їх від нацистських продуктів, американської та фашистської техніки, польотів у ворожі країни, від участі у всіх фальшивих конкурсах та непотрібних спортивних заходах. Ура, друзі! Тепер ви будете врятовані!

А ми жалюгідні тупиці, залишимося двійниками Зеленського, які вилазять з усіх бункерів і стріляють своїми ракетами. А ще ми чули по телевізору, що у вас все за*бісь і курс долара і перспектива роботи і свобода слова на найвищому рівні,

– написала каратистка.

Раніше олімпійська призерка у Токіо попросила Європу та США допомогти Україні не лише санкціями, які вони вводять для країни-агресорки.

Також каратистка жорстко "проїхалась" по росіянах, які продовжують підтримувати Путіна. Спортсменка виклала фото обстріляного Харкова, який став однією з головних цілей російських окупантів.

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