Терлюга знищила заявою людей, які підтримують окупантів

У сторіс в інстаграмі Анжеліка Терлюга виклала колаж із фото та відео зруйнованих домівок у Харкові, обстріляних автівок та землі, яка вкрита людською кров'ю українців.

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Каратистка своєї заявою просто знищила росіян та інших людей, які підтримують божевільні військові дії очільника Кремля та його війська. Терлюга хоче, щоб усі вони побували на місці харків'ян. Їх життя перетворилось на справжнє жахіття.

Дуже хочеться, щоб мерзоти, які пишуть на свою мільйонну аудиторію маячню про порятунок, вимушену міру і всяку брехню, щоб ви опинилися на місці мешканців Харкова сьогодні! Закінчені виродки всі, хто робить це і підтримує це!,

– написала Терлюга.



Жахливі кадри з Харкова / Скриншот із інстаграму каратистки

Раніше Терлюга попросила Європу та США підтримати Україну не лише санкціями.

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