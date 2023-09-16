Международная федерация борьбы (UWW) допустила россиян и белорусов в статусе нейтральных атлетов к проходящему в Белграде чемпионату мира. В четвертьфинальном поединке украинец Валентин Блясецкий соперничал против Абасгаджи Магомедова, представлявшего страну-агрессора.

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К сожалению, наш борец уступил "нейтральному" атлету со счетом 4:16. После поражения представитель Украины отказался пожать руку российскому спортсмену.

Отметим, что Валентин Блясецкий выступает в весовой категории до 61 килограмма. Несмотря на поражение, украинец сохраняет шансы на "бронзу". 17 сентября Валентин примет участие в утешительных схватках.

Напомним, что чемпионат мира по спортивной борьбе продлится с 16 по 24 сентября. Турнир является лицензионным отбором к Олимпиаде-2024 в Париже (по пять в каждой весовой категории).

Отметим, что на мировом первенстве участники будут бороться за 20 комплектов наград в мужской и женской борьбе (по 10 весовых категорий). Завершится ЧМ-2023 турниром представителей греко-римского стиля борьбы, разыграющих еще 10 комплектов медалей.