Чотири команди вийшли в плей-офф, Іран потрапив до невдах: підсумки ЧС-2022 29 листопада

На чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі у вівторок, 29 листопада, було зіграно перші чотири матчі третього туру. Після цих матчів визначилися чотири команди, які вийшли в плей-офф. А також чотири невдахи турніру

29 листопада свої треті матчі на турнірах провели команди з груп A та B. О 17:00 розпочалися два матчі групи A, а о 21:00 – групи B. Матчі конкурентів в групах гралися в один час, щоб команди не знали, як зіграли інші команди та не було можливості зіграти з "потрібним" результатом.

Варте уваги Чемпіонат світу з футболу 2022: турнірна таблиця

Матчі 29 листопада

Сенегал більше хотів

У матчі Еквадор – Сенегал розігрувалася, фактично, друга путівка в 1/8 фіналу від групи A. Сенегалу в цьому матчі потрібно було лише перемагати (нічия їх влаштовувала лише у випадку розгромної перемоги Катару в паралельному матчі). Тож в цьому матчі саме африканська збірна більше провела часу в атаці. І була винагороджена за свою активність.

Правда у другому таймі Сенегал пропустив дещо безглуздий гол. Але їм пощастило, що за дві хвилини вдалося знову вийти вперед в рахунку і таки перемогти.

Відеоогляд матчу Еквадор – Сенегал

Катар не навчився грати в футбол

Катар ще після другого туру став головним невдахою турніру, втративши шанси вийти в 1/8 фіналу. Але міг хоча б на останок "грюкнути дверима". Та зробити це й матчі проти Нідерландів не вдалося – у підсумку третя поразка на ЧС-2022.

"Ораньє" в цьому ж матчі завдяки цій перемозі фінішувало на першому місці в групі A.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Катар

Іран нарешті покидає ЧС-2022

Збірну Ірану неодноразово вимагали дискваліфікувати з чемпіонату світу через дії тамтешньої влади країни. Але ФІФА відмовлялася це робити. Та Ірану тепер не буде на ЧС-2022. І цього разу через спортивний принцип.

Іран в матчі проти США цілком влаштовувала нічия. І саме з прицілом на такий рахунок команда і вийшла на поле, за що і поплатилася, пропустивши гол у першому таймі. А от відігратися у другому таймі в іранців вже сил не вистачило. Тож після поразки гравцям тільки й залишалося, що сидіти на газоні та плакати.

Не британська дружність

Валлійцям треба було очікувати лише на чудо в матчі проти Англії, щоб вийти в 1/8 фіналу. Цього не сталося. Натомість команда пропустила аж тричі та вилетіла з турніру.

Відеоогляд матчу Уельс – Англія