Пресслужба одеського клубу опублікувала фото заняття на зборах у Туреччині. На одному з них помічено 23-річного гравця.

До слова Олександрія офіційно представила новачків: серед них футболісти Динамо та Шахтаря

Однак поки невідомо, угоду оформлено на правах оренди або повноцінного трансферу. Про перехід поки що не оголошено офіційно.



Назарій Русин на тренуванні Чорноморця / Скриншот

На навчально-тренувальні збори до Туреччини вирушив також хавбек Іван Бобко, який грав у клубі ЛНЗ Черкаси. Обох футболістів помітили на фотографіях тренування "моряків" у Туреччині.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук раніше підтвердив, що деякі футболісти Динамо продовжать грати за одеський клуб на правах оренди.

Що відомо про Русина