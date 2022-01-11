Пресслужба одеського клубу опублікувала фото заняття на зборах у Туреччині. На одному з них помічено 23-річного гравця.
До слова Олександрія офіційно представила новачків: серед них футболісти Динамо та Шахтаря
Однак поки невідомо, угоду оформлено на правах оренди або повноцінного трансферу. Про перехід поки що не оголошено офіційно.
Назарій Русин на тренуванні Чорноморця / Скриншот
На навчально-тренувальні збори до Туреччини вирушив також хавбек Іван Бобко, який грав у клубі ЛНЗ Черкаси. Обох футболістів помітили на фотографіях тренування "моряків" у Туреччині.
Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук раніше підтвердив, що деякі футболісти Динамо продовжать грати за одеський клуб на правах оренди.
Що відомо про Русина
- Першу частину сезону Русин провів на правах оренди у СК Дніпро-1. За команду Ігора Йовічевіча він зіграв у 10 матчах у всіх турнірах, в яких забив 2 голи.
- А до того оскандалився в оренді в польській Легії – Назарій відмовився показати себе у справі у матчі за резервістів варшавського клубу, після чого його там заслали у дубль та до основи не підпускали.
- Також у Русина був дуже успішний період оренди в Зорі, а ось у Динамо у швидконогого нападника все ніяк не залагодиться.