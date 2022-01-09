У Чорноморці вирішили не відмовлятися від усіх без винятку орендованих гравців. На зборах команди, що відбулися в готелі "Лондонський", були присутні 5 гравців, які перебували на контракті у київському Динамо.

До слова Тренер Чорноморця хоче залишити орендованих гравців Динамо: фанати клубу будуть проти

Це – Мохаммед Кадірі, Микола Михайленко, Денис Кузик, Крістіан Біловар, Георгій Цитаішвілі.

Також у складі одеситів залишився Валерій Дубко, який виступає на правах оренди з полтавської Ворскли.

Кого вже підписав Чорноморець

Також за інформацією джерела, серед тих, хто підписав контракт із клубом і опинився у списку тих, хто від'їжджає на збір до Туреччини 9 січня, значиться прізвище вихованця київського Динамо, захисника Артема Сухоцького. Попереднім клубом у кар'єрі 29-річного футболіста була чернігівська Десна, у складі якої він виступав в осінній частині сезону-2020/21.

В Одесі новий "моряк"вже встиг зустрітися зі своїм колишнім одноклубником по Десні, який останнім часом виступав за Дніпро-1, воротарем Євгеном Пастом, який також підписав угоду з Чорноморцем.

У команду, що формується Романом Григорчуком, сватають також ще двох гравців, які виступали в Десні цього сезону — захисника Сергія Болбата та нападника Філіпа Будковського.

Динамівці у складі Чорноморця

У першій частині сезону за одеський клуб виступало 16 футболістів Динамо, які були орендовані одеситами.