Фанати продовжують "тероризувати" улюблений клуб

Уболівальники Чорноморця все ніяк не можуть заспокоїтись та продовжують висловлювати свої невдоволення. Невідомі у масках зустріли клубний автобус, який прямував до одеської арени на гру УПЛ проти Металіста 1925.

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Фанати камінням закидали транспорт команди. За інформацією Odessa.Online, у автобус летіли димові шашки. Ультрас викрикував у сторону клубу образливі слова: "Ану, давай, у***уй звідси".



Розбійний напад на автобус Чорноморця / Фото Odessa.Online

Найбільше після такого розбійного нападу постраждав автобус – розбите заднє скло транспорту. На щастя, футболісти не постраждали та навіть принесли своїм фанатам перемогу над харків'янами з рахунком 2:1. Вже до п'ятої хвилини цифри на табло були вже 2:0 на користь господарів. Гол-шедевр вдався Сергію Кравченку.

Одеський клуб продовжує потерпати від бурхливої поведінки фанатів. Все через те, що ультрас "моряків" незадоволений тим, що у команді грають стільки орендованих гравців із Динамо – аж 16-ть.

Відео побитого автобуса

Текст із публікації телеграму Новости Одесса Ось що лишилося після нападу фанатів на автобус Чорноморця. Нагадаємо, конфлікт між уболівальниками та клубом тягнеться давно. Основна претензія фанів – команду перетворили на філію київського Динамо, у якої орендують 16 гравців.

За словами очевидців, хуліганили близько сотні фанів.