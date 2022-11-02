Зміни регламенту у дії: Динамо зіграє проти Чорноморця в Одесі

Одеський Чорноморець повертається додому. Матч 11-го туру УПЛ проти київського Динамо відбудеться у сонячній Одесі.

На засіданні Виконавчого комітету Української асоціації футболу 28 жовтня 2022 року було ухвалено зміни у регламенті проведення матчів УПЛ сезону-2022/2023. Тепер клуби може грати на рідних стадіонах.

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Футбол повертається в Одесу

Не потрібно жодних дозволів від суперника, достатньо лише, щоб Обласна військова адміністрація дала добро.

Тому поєдинок 11-го туру між Чорноморцем та Динамо відбудеться в Одесі. 6 листопада рідна арена "моряків" прийме матч УПЛ-2022/2023.

Також матч на домашньому стадіоні у цьому турі зіграє Олександрія, яка прийме Колос.

Початок поєдинку о 15:00.

Чорноморець спробує на радісних емоціях вирвати очки у Динамо, яке не надто впевнено проводить першу частину сезону.