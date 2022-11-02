На заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола 28 октября 2022 были приняты изменения в регламенте проведения матчей УПЛ сезона-2022/2023. Теперь клубы могут играть на родных стадионах.
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Футбол возвращается в Одессу
Не требуется никаких разрешений от соперника, достаточно, чтобы Областная военная администрация дала добро.
Потому поединок 11-го тура между Черноморцем и Динамо состоится в Одессе. 6 ноября родная арена "моряков" примет матч УПЛ-2022/2023.
Также матч на домашнем стадионе в этом туре сыграет Александрия, которая примет Колосс.
Черноморец попытается на радостных эмоциях вырвать очки у Динамо, не слишком уверенно проводящего первую часть сезона.
- Одесситы же за 9 сыгранных матчей набрали всего 3 очка и занимают последнее 16 место в турнирной таблице чемпионата Украины.
- Динамо с 13 баллами идет на 8-й строчке.