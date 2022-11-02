На засіданні Виконавчого комітету Української асоціації футболу 28 жовтня 2022 року було ухвалено зміни у регламенті проведення матчів УПЛ сезону-2022/2023. Тепер клуби може грати на рідних стадіонах.
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Футбол повертається в Одесу
Не потрібно жодних дозволів від суперника, достатньо лише, щоб Обласна військова адміністрація дала добро.
Тому поєдинок 11-го туру між Чорноморцем та Динамо відбудеться в Одесі. 6 листопада рідна арена "моряків" прийме матч УПЛ-2022/2023.
Також матч на домашньому стадіоні у цьому турі зіграє Олександрія, яка прийме Колос.
Чорноморець спробує на радісних емоціях вирвати очки у Динамо, яке не надто впевнено проводить першу частину сезону.
- Одесити ж за 9 зіграних матчів набрали лише 3 очки та посідають останнє 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України.
- Динамо з 13 балами йде на 8-й сходинці.