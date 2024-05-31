"Ми дали своє слово": промоутер Усика відповів, чому змінилась дата реваншу

Реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі перенесли на середину грудня 2024 року. Олександр Красюк розповів щодо зміни дати поєдинку.

Спочатку реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі був запланований на жовтень 2024 року. Однак згодом дату змінили на 21 грудня.

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Чому дата реваншу змінилась

Олександр Красюк розповів, що така дата підходила команді українського боксера.

Це дата, на яку ми орієнтувалися, і її підтвердив Його Величність. Ми дали своє слово, тож бій відбудеться 21 грудня. Хоча, маючи справу із нашим суперником, завжди є невизначеність. Але ми зосереджені на цій даті,

– заявив промоутер.

Зокрема він додав, що жовтень розглядався як можливий місяць для проведення бою, але початкова угода передбачала часові межі до кінця року. Тому 21 грудня повністю відповідає умовам угоди.

У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі в поєдинку за абсолют.

Відзначимо, що Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з 1999 року. Тоді всі пояси хевівейту вдалось зібрати Ленноксу Льюїсу.