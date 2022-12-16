Був конфлікт із відомим агентом: журналіст назвав ще одну версію відходу Гури з Олександрії

З'явились нові деталі звільнення Юрій Гури з тренерського містка Олександрії. Начебто наставник мав проблеми з відомим футбольним агентом, який співпрацює з українським клубом.

Юрій Гура не поділяв політику відомого агента Вадима Шаблія, який привів в Олександрію 18 своїх клієнтів. Цікаво, що серед літніх новачків команди є 7 футболістів, які співпрацюють із цим футбольним агентом.

До теми Екстренер Олександрії розповів, хто стане його наступником у клубі УПЛ

Різні погляди із агентом

Проблеми у відносинах розпочались через те, що фінансова частина футболістів значно різнилась. Наприклад, Кирило Ковалець отримує 20 тисяч доларів за місяць. Натомість деякі гравці заробляють лише 2 – 3 тисячі доларів.

Вже колишньому тренеру Олександрії Юрію Гурі така різниця у зарплаті була не до вподоби, адже це викликало дисбаланс усередині команди.

Другий момент – ігрова практика, яку повинні отримувати футболісти, незалежно від рівня їх гри на футбольному полі.

Начебто через це у Гури був конфлікт із динамівцем Вікентієм Волошином, якого Олександрія орендувала до кінця червня 2023 року.

Раніше була інша версія можливого відходу Гури із керма команди. Це те, що наставник не впорався із поставленим на сезон завданням, посісти третє місце в УПЛ. Але це завдання було на цілий сезон, а наразі команди відіграли матчі лише одного кола української першості, а Олександрія впевнено йде серед лідерів – 5-та позиція.

Екстренер Олександрії назвав свого наступника у тренерському кріслі команди. За його словами, ним стане Руслан Ротань, який очолює молодіжну збірну України, яку нещодавно вивів на Євро-2023. 46-річний наставник лише підтвердив чутки про цього кандидата.