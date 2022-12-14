В чемпіонаті України з футболу наразі триває пауза, футболісти пішли у зимову відпустку. Клуби ж планують збори для підготовки до нового сезону та готуються до трансферного вікна.

До теми Чемпіонат України пішов на зимову паузу: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після першого кола

Тим часом у одного із лідерів УПЛ зміниться головний тренер. Офіційний сайт Олександрії повідомив, що клуб з Кіровоградщини припинив співпрацю із Юрієм Гурою.

Ми вдячні Юрію Володимировичу за плідну роботу в нашому клубі в дуже непростий для всієї країни час. Завдяки вам футбольний світ України знову заговорив про високий рівень гри Олександрії, виділяючи наші бійцівські якості та креативність на футбольному полі. Бажаємо вам успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог і досягнень, цікавих проєктів,

– йдеться у заяві клубу.

Олександрія "пограбує" збірну України

Про причини розставання невідомо. Наразі Олександрія йде на п'ятому місці в турнірній таблиці чемпіонату України, відстаючи від Шахтаря та Динамо (2-3 місця на шість очок).

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Правда, у "аграріїв" та "гірників" ще є по два матчі в запасі, тому за втраченими балами Олександрія третя. Згідно з чутками в ЗМІ, команду у другій частині сезону очолить Руслан Ротань, який нині є тренером молодіжної збірної України.

Біографія Гури в Олександрії

Юрій Гура очолив команду влітку 2021 року після того, як Олександрія попрощалась із своїм багаторічним тренером Володимиром Шараном. До цього Гура був асистентом у штабі Шарана.

За неповні два сезони команда провела 33 матчі під керівництвом Юрія Володимировича. Майже половину з них "аграрії" виграли (16 поєдинків). Ще 8 ігор були завершені внічию і 9 – програні. У перерваному через війну сезоні 2021/2022 Олександрія посіла шосту сходинку.