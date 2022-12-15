За словами Юрія Гури, крісло нового головного тренера Олександрії обійме Руслан Ротань. 46-річний наставник лише підтвердив чутки про цього кандидата.

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Гура підтвердив інформацію про тренера збірної України

Вже колишній наставник Олександрії запевнив, що у команді підібрався хороший колектив, який прагне перемагати у кожному матчі. Тому Ротань прийде на "усе гаряченьке". Тим паче, що колишній дніпрянин наразі очолює молодіжну збірну України, з якою пробилась на Євро-2023.

Гура впевнений, що із цими футболістами Ротань має усі шанси займати третю позицію за підсумками сезону УПЛ. Саме таке завдання стоїть перед командою від керівництва.

Чи відомо мені, хто стане новим тренером Олександрії? Президент не називав мені ім'я нового головного тренера, але, наскільки я знаю, це буде Ротань. Його перспективи у клубі? Команда в Олександрії підібралася хороша. Потрібно намагатися перемагати у кожному матчі та виконати поставлене завдання. Думаю, із цим колективом є всі шанси посісти третє місце і бути в зоні єврокубків,

– сказав Гура.

Першу частину Олександрія закінчила на п'ятому місці у турнірній таблиці УПЛ. За 13 зіграних зустрічей вже колишня команда Гури набрала 24 очки. До третьої позиції, яку посідає київське Динамо, відставання складає 6 балів.

Тренерська кар'єра Гури в Олександрії