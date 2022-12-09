46-річний наставник може покинути команду через невиконане завдання на першу частину сезону УПЛ та конфлікт із футболістами. Михайло Співаковський анонсує, що відставка може статись вже найближчими днями.

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Журналіст анонсував відставку

За слова журналіста, керівництво Олександрії поставило завдання перед тренерським штабом на першу частину сезону УПЛ. Команда Юрія Гури повинна була потрапити у трійку лідерів української першості. Натомість клуб після 13 зіграних матчів посідає 5-ту сходинку. Відставання від третього місця складає 6 балів.

Одним із головних кандидатів на крісло, яке ще обіймає Гура є нинішній наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань. Однак про припинення роботи на чолі національної команди мова не йде.

Наразі клуб ніяк не коментує слова журналіста.

Юрій Гура працює в Олександрії з 2014 року, а вже у травні 2021-го офіційно очолив головну команду.

На чолі команди провів вже 33 матчі.

У сезоні-2022/2023 Олександрія під керівництвом Гури здобула 7 перемог при 3 поразках. Ще 3 поєдинки закінчувались мировою.

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