Чому Яремчук може пропустити матч з Хетафе: ЗМІ назвали причину

6 березня 2024, 19:01
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Джерело:

Plaza Deportiva

Український форвард Валенсії Роман Яремчук може пропустити матч з Хетафе. Річ у тім, що він отримав пошкодження.

Яремчук отримав пошкодження в матчі з Реалом у Ла Лізі. Через це він може пропустити матч з Хетафе.

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Що відомо про пошкодження Яремчука

У тій грі він вийшов у старті, на 30-й хвилині забив гол, а на 57-й був замінений. За даними ЗМІ його замінили, бо він відчув дискомфорт.

Після зустрічі, яка відбулася 2 березня, Яремчук ще не тренувався в загальній групі – він може пропустити домашній матч з Хетафе, який відбудеться 9 березня.

До речі. У нинішньому сезоні Яремчук зіграв у 22 матчах за Валенсію, де відзначився 4 голами.

Скандальний матч з Реалом

  • У футбольному матчі 27-го туру Ла Ліги між Валенсією та Реалом відбувся драматичний епізод, який став об'єктом гучного скандалу. Зустріч між двома командами завершилася нічиєю з рахунком 2:2. Один з голів був забитий українським гравцем. 
  • Вершкові майже вирвали перемогу у кінці матчу, однак рішення арбітра все змінило.
  • На останніх секундах зустрічі півзахисник Реала Джуд Беллінгем забив гол. Однак рефері матчу Хесус Хіль Мансано дав фінальний свисток, тому взяття воріт не було зараховано.
  • Гравці Реалу висловили своє незадоволення з приводу цього рішення. У підсумку за суперечки з рефері Беллінгем отримав пряму червону картку, а форвард мадридців Хоселу – жовту.
Автор: Юрій Семенюк