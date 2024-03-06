Чому Яремчук може пропустити матч з Хетафе: ЗМІ назвали причину

Український форвард Валенсії Роман Яремчук може пропустити матч з Хетафе. Річ у тім, що він отримав пошкодження.

Яремчук отримав пошкодження в матчі з Реалом у Ла Лізі. Через це він може пропустити матч з Хетафе.

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Що відомо про пошкодження Яремчука

У тій грі він вийшов у старті, на 30-й хвилині забив гол, а на 57-й був замінений. За даними ЗМІ його замінили, бо він відчув дискомфорт.

Після зустрічі, яка відбулася 2 березня, Яремчук ще не тренувався в загальній групі – він може пропустити домашній матч з Хетафе, який відбудеться 9 березня.

Скандальний матч з Реалом

У футбольному матчі 27-го туру Ла Ліги між Валенсією та Реалом відбувся драматичний епізод, який став об'єктом гучного скандалу. Зустріч між двома командами завершилася нічиєю з рахунком 2:2. Один з голів був забитий українським гравцем.

Вершкові майже вирвали перемогу у кінці матчу, однак рішення арбітра все змінило.

На останніх секундах зустрічі півзахисник Реала Джуд Беллінгем забив гол. Однак рефері матчу Хесус Хіль Мансано дав фінальний свисток, тому взяття воріт не було зараховано.

Гравці Реалу висловили своє незадоволення з приводу цього рішення. У підсумку за суперечки з рефері Беллінгем отримав пряму червону картку, а форвард мадридців Хоселу – жовту.

У нинішньому сезоні Яремчук зіграв у 22 матчах за Валенсію, де відзначився 4 голами.