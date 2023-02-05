Захисник МЮ зізнався, чому поставив "хрест" на своїх виступах у збірній Франції

Збірна Франції втратила ще одну зірку основи.Рафаель Варан оголосив про закінчення кар'єри на рівні національної команди.

Центральний захисник закінчив кар'єру у збірній Франції у віці 29 років. Футболіст англійського Манчестер Юнайтед розповів, чому несподівано вирішив поставити "хрест" на виступах за головну команду своєї країни.

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Варан: Варан-гравець поглинає Варана-людину

Захисник фізично та морально вже не витримує такого щільного графіка матчів. Варан у перервах в чемпіонаті переключався на виступи за збірну та навпаки. Тому Рафаель обрав варіант, коли зможе більше часу проводити як звичайна людина, а не як футболіст.

Я віддав усі сили – фізичні та ментальні. Грати на найвищому рівні – це як вічна пральна машина, яка ніколи не зупиняється. Ти весь час граєш та граєш. Ми мали дуже важкий календар, ігри нон-стоп. У мене таке відчуття, що я задихаюся, а Варан-гравець поглинає Варана-людину,

– сказав захисник МЮ.

Це вже другий футболіст "Ле Бле", який закінчив виступи за збірну після поразки у фіналі чемпіонату світу-2022 від Аргентини. Раніше з національною командою попрощався голкіпер Уго Льоріс.

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