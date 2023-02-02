Рафаель Варан прийняв серйозне рішення покінчити з кар'єрою у рядах національної збірної Франції у віці 29-ти років. Гравець не поборов індивідуальні біди та вирішив сконцентруватись тільки на роботі у клубі.
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Мотиви захисника "гальських півнів"
Рафаель Варан повідомив, що останні роки грає на тлі сильної фізичної та психологічної втоми. Тому гравцю складно розділитись і на клубний футбол, і на виступи за національну збірну. Французький захисник вирішив повністю сконцентруватись на роботі в Манчестер Юнайтед. А своє місце у "Ле Бле" вирішив віддати молодим виконавцям.
Ще однієї причиною піти зі збірної стала поразка "триколірних" у фіналі ЧС-2022 проти Аргентини. Багато французький гравців розчаровані негативним результатом, та всі відреагували по різному. Якщо Кіліан Мбаппе вирішив покращити свою гру, то Рафаель Варан вирішив просто відійти від справ.
Кар'єра французького захисника у збірній
- Варан дебютував за "гальських півнів" ще у 2013 році. З того моменту Рафаель провів за головну команду 87 матчів, в яких відзначився голом 5 разів.
- Варан відіграв за збірну Франції у всіх великих турнірах, починаючи з 2014-го року. Зокрема гравець ставав чемпіоном світу в 2018-му, вигравав Лігу націй у 21/22, ставав віцечемпіоном домашнього Євро-2016 та став срібним призером на ЧС-2022.
- Тріумф збірної Франції на мундіалі у Росії допоміг Варану потрапити до символічної збірної ФІФА 2018-го року.