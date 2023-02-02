Рафаель Варан прийняв серйозне рішення покінчити з кар'єрою у рядах національної збірної Франції у віці 29-ти років. Гравець не поборов індивідуальні біди та вирішив сконцентруватись тільки на роботі у клубі.

Варте уваги Мессі обійшов Роналду за голами в топових чемпіонатах

Мотиви захисника "гальських півнів"

Рафаель Варан повідомив, що останні роки грає на тлі сильної фізичної та психологічної втоми. Тому гравцю складно розділитись і на клубний футбол, і на виступи за національну збірну. Французький захисник вирішив повністю сконцентруватись на роботі в Манчестер Юнайтед. А своє місце у "Ле Бле" вирішив віддати молодим виконавцям.

Ще однієї причиною піти зі збірної стала поразка "триколірних" у фіналі ЧС-2022 проти Аргентини. Багато французький гравців розчаровані негативним результатом, та всі відреагували по різному. Якщо Кіліан Мбаппе вирішив покращити свою гру, то Рафаель Варан вирішив просто відійти від справ.

Кар'єра французького захисника у збірній