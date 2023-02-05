Центральний захисник закінчив кар'єру у збірній Франції у віці 29 років. Футболіст англійського Манчестер Юнайтед розповів, чому несподівано вирішив поставити "хрест" на виступах за головну команду своєї країни.
До теми Психологічна втома: французький провідний гравець вирішив завершити кар'єру в збірній у 29 років
Варан: Варан-гравець поглинає Варана-людину
Захисник фізично та морально вже не витримує такого щільного графіка матчів. Варан у перервах в чемпіонаті переключався на виступи за збірну та навпаки. Тому Рафаель обрав варіант, коли зможе більше часу проводити як звичайна людина, а не як футболіст.
Я віддав усі сили – фізичні та ментальні. Грати на найвищому рівні – це як вічна пральна машина, яка ніколи не зупиняється. Ти весь час граєш та граєш. Ми мали дуже важкий календар, ігри нон-стоп. У мене таке відчуття, що я задихаюся, а Варан-гравець поглинає Варана-людину,
– сказав захисник МЮ.
Це вже другий футболіст "Ле Бле", який закінчив виступи за збірну після поразки у фіналі чемпіонату світу-2022 від Аргентини. Раніше з національною командою попрощався голкіпер Уго Льоріс.
Головне про кар'єру Варана у збірній Франції
- Дебютував за збірну 22 березня 2013 року. Перший матч Варана припав на кваліфікацію чемпіонату світу-2014 проти Грузії. У цьому поєдинку французи переграли суперника з рахунком 3:1. Рафаель відіграв усі 90 хвилин.
- Після чого Варан зіграв ще проти Іспанії (поразка Франції 0:1) та пропустив чималий період через травму меніска.
- Загалом у футболці "Ле Бле" провів 93 поєдинки, у яких забив 5 голів, віддав одну результативну передачу, заробив 3 жовті картки та одне вилучення.
- Фінал ЧС-2022 став для Варана останнім у кар'єрі за збірну.
- Тричі грав проти збірної України, але не забивав у ворота "синьо-жовтих".