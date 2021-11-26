У Підручного виникли проблеми з налаштуванням

Підручний розповів, що перед початком нового сезону він почав займатися з психологом. У Дмитра виникли проблеми з налаштуванням на змагання.

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Минулий сезон показав мені, що це не буде зайвим і слід спробувати. Є певні проблеми, тому я подумав, що варто на цей сезон позайматися зі спеціалістом,

– сказав біатлоніст.

Підручний додав, що результат роботи з психологом можна буде оцінити наприкінці сезону.

"Стосовно того, чи допомагає це чи ні, важко сказати. Думаю, що є вже певні позитивні кроки. На весні точно можна буде сказати наскільки це було вдале рішення", – резюмував спортсмен.

Як Підручний провів минулий сезон