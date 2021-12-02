Красивий вчинок біатлоністки
26-річна біатлоністка виграла спринт на очах рідних уболівальників. Ганна Еберг не стала зберігати на пам'ять свою золоту медаль, а віддала її юним дівчаткам, які підтримували спортсменку з трибун.
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Емоції фанаток після подарунку безцінні. Вони не могли повірити свої очам, коли до них на трибунах підійшла Еберг та подарувала нагороду. Дівчата лише з подивом та захопленням дивились на такий вчинок.
Еберг ж зробила декілька світлин з уболівальницями, але дівчатка у той момент були ще досі під враженням від вчинку спортсменки. Вони не могли звести погляд із нагороди.
Ганна Еберг віддала медаль фанатці / Фото Getty Images
Перемога Еберг у спринті
Шведська біатлоністка з перемоги розпочала для себе новий сезон. Еберг з нулями стала першою, випередивши Анаїс Шевальє-Буше із Франції та норвежку Марте Олсбю Ройселанд.
Українки ж завершили гонку за межами топ-20. Найкращою стала Олена Білосюк – 24 позиція.
Ганна Еберг – олімпійська чемпіонка-2018 у Пхьончхані в індивідуальній гонці. Також у 2018 році здобула "срібло" у жіночій естафеті. Біатлоністка, яка ставала багаторазовою призеркою чемпіонату світу, є номером один у жіночій команді.