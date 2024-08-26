Своїми думками щодо перспектив українських боксерів поділився Олександр Усик. Зокрема, він розповів, чи вірить, що олімпійський чемпіон Олександр Хижняк зможе продемонструвати високі результати на професійному рівні.

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В Україні є перспективне нове покоління

За словами Усика, у "Полтавського танка" є все для досягнення успіху та назвав аспекти, які треба дещо покращити.

"Неймовірно великі шанси. Деякі люди дивляться не дуже професійно. Мені теж багато казали, що не треба йти в тяжі, але все нормально. Я думаю, що Сашко зміниться за пів року. Просто трішки іншої роботи йому дати. Тато – тренер, тату допоможе там інший якийсь тренер… Просто додати, нічого не треба прибирати. Просто додати й розвити.

Що треба додати? Працювати більше корпусом, ноги вчасно вмикати, вчасно робити крок назад, в сторону, уперед. Технічно просто дати йому більше скіллів, навичок", – сказав Усик.

Також Олександр Усик назвав ще одного молодого боксера, який має шанс досягнути значних висот:

Я думаю, що це може бути Даніель Лапін. Він боксує зараз у ваговій категорії до 81 кілограма. У нього є два пояси – WBA Intercontinental та IBF Intercontinental теж наче є. Молодий хлопець. Будемо дивитися хто у нас далі буде бажати боксувати по профі.

Наш чемпіон додав, що його немає в українському боксі, адже він є самостійною одиницею, яка представляє Україну як професійний боксер. Проте зараз Олександру цікаво працювати з боксом, розвивати його, тому що він сам звідти та знає, як це все працює та яка допомога потрібна молодим бійцям.

Нагадаємо, що Олександр Усик свій наступний бій проведе 21 грудня. Це буде реванш із Тайсоном Ф'юрі.