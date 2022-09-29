Коли гроші не головне: чому вибір Шахова впав на Зорю на фоні пропозиції іншого клубу

Зоря продовжує доукомплектовувати свій склад. Євген Шахов став несподіваним підсиленням луганської команди, хоча мав пропозиції від інших клубів.

Обрав перспективу, а не гроші

У Зорі був непоганий конкурент у боротьбі за Євгена Шахова – одеський Чорноморець. Однак пропозиція "моряків" була менш привабливою, аніж команди з Луганська. Але мова йде не про гроші.

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Одесити не будуть змагатись за призові місця УПЛ, що не скажеш про Зорю. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Чорноморець одразу сказав Шахову, що команда буде боротись за місце у топ-10. Щодо Зорі, то клуб зможе нав'язати боротьбу навіть українським грандам – Динамо та Шахтарю за медалі чемпіонату України.

Гравець вибрав Зорю, але не через фінанси. За більш-менш рівних пропозицій Шахов перейшов у команду, яка планує боротися за верхні позиції в таблиці. Тоді як у Чорноморці футболісту сказали, що команда зараз має завдання фінішувати в топ-10,

– розповіли у проєкті "ТаТоТаке".

Сенсаційне повернення Шахова в Україну