Коли гроші не головне: чому вибір Шахова впав на Зорю на фоні пропозиції іншого клубу
Джерело:ютуб-канал "ТаТоТаке"
Зоря продовжує доукомплектовувати свій склад. Євген Шахов став несподіваним підсиленням луганської команди, хоча мав пропозиції від інших клубів.
Обрав перспективу, а не гроші
У Зорі був непоганий конкурент у боротьбі за Євгена Шахова – одеський Чорноморець. Однак пропозиція "моряків" була менш привабливою, аніж команди з Луганська. Але мова йде не про гроші.
Цікаво прочитати Йовічевіч не хотів трансферу капітана Зорі у Шахтар, – Циганик
Одесити не будуть змагатись за призові місця УПЛ, що не скажеш про Зорю. За інформацією журналіста Михайла Співаковського, Чорноморець одразу сказав Шахову, що команда буде боротись за місце у топ-10. Щодо Зорі, то клуб зможе нав'язати боротьбу навіть українським грандам – Динамо та Шахтарю за медалі чемпіонату України.
Гравець вибрав Зорю, але не через фінанси. За більш-менш рівних пропозицій Шахов перейшов у команду, яка планує боротися за верхні позиції в таблиці. Тоді як у Чорноморці футболісту сказали, що команда зараз має завдання фінішувати в топ-10,
– розповіли у проєкті "ТаТоТаке".
Сенсаційне повернення Шахова в Україну
- Трансфер у Зорю відбувся 22 вересня 2022 року. Шахов підписав річний контракт із можливістю продовження угоди ще на один рік. Євген може бути заміною Єгору Назарині, який змінив капітанську пов'язку луганського клубу на Шахтар.
- Півзахисник перейшов в луганський клуб у статусі вільного агента.
- Востаннє виступав в Україні у 2016-му, коли грав за Дніпро. Після чого переїхав у Грецію, де пограв за ПАОК та АЕК. Також спробував свої сили в італійському Лечче.