Выбрал перспективу, а не деньги
У Зари был неплохой конкурент в борьбе за Евгения Шахова – одесский Черноморец. Однако предложение "моряков" было менее привлекательным, чем команды из Луганска. Но речь идет не о деньгах.
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Одесситы не будут соревноваться за призовые места УПЛ, что не скажешь о Заре. По информации журналиста Михаила Спиваковского, Черноморец сразу сказал Шахову, что команда будет бороться за место в топ-10. Что касается Зари, то клуб сможет навязать борьбу даже украинским грандам – Динамо и Шахтеру за медали чемпионата Украины.
Игрок выбрал Зорю, но не из-за финансов. По более или менее равным предложениям Шахов перешел в команду, которая планирует бороться за верхние позиции в таблице. В то время как в Черноморке футболисту сказали, что команда сейчас имеет задачу финишировать в топ-10,
– рассказали в проекте "ТаТоТакое".
Сенсационный возврат Шахова в Украину
- Трансфер в Заря состоялся 22 сентября 2022 года. Шахов подписал годичный контракт с возможностью продления соглашения еще на один год. Евгений может быть заменой Егору Назарину, сменившему капитанскую повязку луганского клуба на Шахтер.
- Полузащитник перешел в луганский клуб в статусе свободного агента.
- Последний раз выступал в Украине в 2016-м, когда играл за Днепр. После чего переехал в Грецию, где поиграл за ПАОК и АЭК. Также попробовал свои силы в итальянском Лечче.