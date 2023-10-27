Не вірить в українця: тренер Сандерленда пояснив, чому не дає Русину ігрового часу

Справи Назарія Русина на початку кар'єри в англійському футболі йдуть, м'яко кажучи, не дуже. Форвард ніяк не може довести головному тренеру Сандерленда свою придатність.

Тоні Маубрей розповів, чому Назарій Русин не отримує ігрової практики після переїзду в Англію. Тренер Сандерленда зізнався, що не бачить в українському форварду футболіста, який допоміг би його команді перемагати.

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Риторика головного керманича Сандерленда із часом змінилась. Вона вже не та, яка була лише після приїзду Русина в його команду.

Футболісти приїхали з різних країн, декому важко витримувати наш рівень інтенсивності. Якби вони на кожному тренуванні рвали сітку своїми голами, то грали б. Це молоді хлопці, які тільки вчаться. Русин – не молодий хлопець, йому 25. Але він з України та має проблеми з мовою. Якби я вважав, що гравець вийде на поле, заб'є та допоможе нам виграти – ставив би його в склад,

– відверто розповів наставник "чорних котів".

Нагадаємо, що Русин 1 вересня 2023 року став футболістом англійського клубу із Чемпіоншипу. Щоправда, через технічні проблеми дебют Назарія у новій команді дещо відклався. Нападник взяв участь у 5 матчах Сандерленда (сумарно 125 зіграних хвилин на футбольному полі), у яких не відзначався результативними діями.

Поки що Назарій забивав за "чорних котів" лише під час тренувань та за другу команду.

Його контракт із Сандерлендом розрахований до кінця червня 2027 року із можливістю його пролонгації ще на сезон.

Сандерленд після 13-ти турів йде лише на 10-й позиції у таблиці Чемпіоншипу, набравши 19 балів. Вже 28 жовтня "чорні коти" зустрінуться у чемпіонаті з Норвічем.