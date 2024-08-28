Олександр Усик зізнався, чому подарував свій пояс Володимиру Зеленському

Український боксер Олександр Усик пояснив своє рішення віддати Володимиру Зеленському пояс. Він відзначив, що вирішив зробити подарунок за хороше ставлення до спортсменів.

На День незалежності України, Олександр Усик, відвідав урочисті події. Він привітався із Володимиром Зеленським та презентував йому цінний подарунок у вигляді пояса, який забрав у Тайсона Ф'юрі.

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Чому Усик віддав Зеленському пояс

Український боксер таким чином вирішив віддячити Президенту України за подарунки атлетам.

Він спортсменам 2-3 дні дарував подарунки, а йому ніхто нічого не дарує, тільки він все дає. Тільки беруть. І я вирішив зробити ось так. Він боєць у нас, тому хай пояс буде у президента,

– розповів Усик.

Нагадаємо. Нещодавно Усик відмовився від поясу IBF, тому за нього боротимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Цей бій пройде 21 вересня в Лондоні. Формально українець вже не є абсолютним чемпіоном світу.

Відзначимо, що на Олександра ще очікує бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. На кону будуть стояти пояси WBA, WBC та WBO.