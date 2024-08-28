На День независимости Украины, Александр Усик, посетил торжественные события. Он поздоровался с Владимиром Зеленским и презентовал ему ценный подарок в виде пояса, который забрал у Тайсона Фьюри.

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Почему Усик отдал Зеленскому пояс

Украинский боксер таким образом решил отблагодарить Президента Украины за подарки атлетам.

Он спортсменам 2-3 дня дарил подарки, а ему никто ничего не дарит, только он все дает. Только берут. И я решил сделать вот так. Он боец у нас, поэтому пусть пояс будет у президента,

– рассказал Усик.

Напомним. Недавно Усик отказался от пояса IBF, поэтому за него будут бороться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Этот бой пройдет 21 сентября в Лондоне. Формально украинец уже не является абсолютным чемпионом мира.

Отметим, что Александра еще ожидает бой-реванш против Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. На кону будут стоять пояса WBA, WBC и WBO.