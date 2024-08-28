На День незалежності України, Олександр Усик, відвідав урочисті події. Він привітався із Володимиром Зеленським та презентував йому цінний подарунок у вигляді пояса, який забрав у Тайсона Ф'юрі.

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Чому Усик віддав Зеленському пояс

Український боксер таким чином вирішив віддячити Президенту України за подарунки атлетам.

Він спортсменам 2-3 дні дарував подарунки, а йому ніхто нічого не дарує, тільки він все дає. Тільки беруть. І я вирішив зробити ось так. Він боєць у нас, тому хай пояс буде у президента,

– розповів Усик.

Нагадаємо. Нещодавно Усик відмовився від поясу IBF, тому за нього боротимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Цей бій пройде 21 вересня в Лондоні. Формально українець вже не є абсолютним чемпіоном світу.

Відзначимо, що на Олександра ще очікує бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. На кону будуть стояти пояси WBA, WBC та WBO.