У 17-річної російської фігуристки виявили позитивні допінг-проби. Варвару Горобченко покарали дискваліфікацією.

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На який термін вибула росіянка

У пробі Горобченко було знайдено мельдоній та сибутрамін, які є забороненими речовинами для вживання у спорті. Вона отримала дискваліфікацію на 5 років, терміном з 15 травня 2023 року до 14 травня 2028 року.

Раніше допінг підтвердили і у Камілли Валієвої, яка була учасницею Олімпіади-2022.

Довідка. Український фігурист Іван Шмуратко у січні 2024 року заявив, що росіян та білорусів відсторонили від змагань у фігурному катанні, однак попри це вони виступають у складах інших країн.

Відзначимо, що однією з тренерок Варвари Горобченко є олімпійська чемпіонка 2014 року Юлія Липницька, чоловіка якої мобілізували до участі у війни проти України в листопаді 2022 року.