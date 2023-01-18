Я чинний чемпіон, – Надаль зізнався, чому не знявся з Australian Open, попри нестерпний біль

Вже на стадії 1/32 фіналу Australian Open-2023 втратив чинного чемпіона Рафаеля Надаля. Іспанський тенісист розповів, чому на зубах грав до фінального розіграшу.

Для 36-річного Рафи Надаля новий 2023 рік розпочався не найкращим чином. Іспанець на ранній стадії вилетів у трьох сетах від американця Маккензі Мондональда.

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Надаль: Збрешу, якщо скажу, що зараз морально не знищений

Надаль через проблеми зі здоров'ям не зміг продемонструвати свою гру та захистити звання чинного чемпіона світу-2022. Іспанський тенісист розповів про болі у стегні, яке не дало йому використати свої усі тенісні якості.

"Проблема у стегні. Воно непокоїло останні кілька днів, але не так, як сьогодні. Не хочу зараз про це говорити, бо не знаю, в чому там річ – у м'язі, у суглобі. В мене вже з ним були проблеми. У минулому мені доводилося лікувати його, але все було не так серйозно. Зараз маю відчуття, що я не можу рухатися", – сказав Рафаель.

Рафа зізнався, що роздумував про зняття з матчу. Думка про звання чинного чемпіона світу залишала його у грі.

Я думав про те, щоб знятися. Але в результаті вирішив спробувати грати далі, не поглиблюючи ситуації. При цьому я зовсім не міг бити бекхенд та бігати. Я чинний чемпіон, тож не хотів зніматися. Найкраще закінчити матч, привітати суперника. Зараз у мене важкий момент, але треба його прийняти та рухатися далі. На життя я скаржитися не можу. Хоча й збрешу, якщо скажу, що зараз морально не знищений,

– сказав Надаль.

Представництво у чоловічому розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії було мінімальним. Олексій Крутих програв вже у першому матчі основної сітки. 22-річний український тенісист програв аргентинцю Дієго Шварцману.