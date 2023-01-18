Рафаель Надаль – Маккензі Мокдональд 0:3 (4:6, 4:6, 5:7)

2 години 26 хвилин...саме стільки тривав останній матч Надаля на цьогорічному розіграші Відкритого чемпіонату Австралії.-2023. Рафаель не зміг взяти жодної партії у поєдинку проти американця, пише 24 канал.

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Матч розпочався із двох програних геймів для іспанця – 0:2. По ходу першого сету Мокдональд довів свою перевагу до 1:4. Після чого Надаль взяв два поспіль гейми та скоротив відставання до мінімуму 3:4. Маккензі взяв два з трьох наступних геймів та розпочав поєдинок із переможного сету – 4:6.

Друга партія розвивалась за сценарієм першого сету – 4:6.

Відзначимо, що по ходу другого сету Надаль обрав медичну паузу через болі у м'язах живота.

Лише у третій партії Надаль першим розмочив нулі у графі гейми 1:0. Однак тенісист із США нав'язав іспанцю серйозну боротьбу. До дев'ятого гейму Надаль з перервами вів у рахунку 5:4, взявши гейм на подачі суперника.

Ключовим став десятий гейм. коли Мокдональд захистив свою подачу та вкотре зрівняв рахунок 5:5. Далі американець взяв подачу Рафи та захистив свою у наступному геймі 5:7.

Рафаель Надаль вибуває на ранній стадії 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Зверніть увагу! Рафаель Надаль є чинним чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії, де тріумфував у 2022 році.

Кривдник іспанця Маккензі Мокдональд в 1/16 фіналу зустрінеться з переможцем матчу Далібор Сврчіна (Чехія) – Йосіхіто Нісіока (Японія).