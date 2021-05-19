Він загубив впевненість: чому Луческу забракував чемпіона світу у складі Динамо

Київське Динамо найактивніше підпускає у головну команду талановитих молодих футболістів. Однак не усі змогли зарекомендувати себе у першій команді киян.
Не пройшов випробування від Луческу
Захисник Динамо Ілля Забарний розповів, чому Георгій Цітаішвілі не зміг завоювати місце у головній команді. Швидше за все основною проблемою була нерезультативна гра футболіста через що, на Гіо був сильний тиск з усіх боків.
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Мірча Луческу після свого приходу у столичний клуб декілька разів давав шанс Цітаішвілі. Однак жодним із них він так і не скористався на усі 100%.
У Гіо раз не вийшло, два не вийшло. Він десь загубив впевненість, яку вже складно повернути. Луческу давав йому шанс, Цітаішвілі виходив і грав на себе,
– заявив Забарний.
"Він взагалі багато разів казав, що на себе грає, але це і зрозуміло – ти виходиш на 15 хвилин, тобі потрібно показувати себе. Бувало, що він одного гравця обігравав, а на другому втрачав м'яч, тоді ми отримували через це контратаки. Це не подобалося Луческу", – зізнався захисник.
- 20-річний вінгер відіграв у цьому сезоні 8 матчів, у яких відзначився одним голом. Другу частину сезону футболіст провів в оренді у полтавській Ворсклі, за яку зіграв 4 поєдинки. Значну частину сезону Гіо пропустив через перелом ноги. Команда з Полтави за підсумками сезону посіла 5 місце в УПЛ.
- Орендна угода з полтавським клубом спливає 20 червня 2021 року. Не виключено, що після відпустки на Цитаішвілі чекатиме новий вояж в оренду.