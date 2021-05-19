Не прошел испытания от Луческу

Защитник Динамо Илья Забарный рассказал, почему Георгий Цитаишвили не смог завоевать место в главной команде. Скорее всего основной проблемой была нерезультативна игра футболиста из-за чего, на Гио было сильное давление со всех сторон.

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Мирча Луческу после своего прихода в столичный клуб несколько раз давал шанс Цитаишвили. Однако одним из них он так и не воспользовался на все 100%.

У Гио раз не получилось, два не получилось. Он где-то потерял уверенность, которую уже сложно вернуть. Луческу давал ему шанс, Цитаишвили выходил и играл на себя,

– заявил Забарный.

"Он вообще много раз говорил, что на себя играет, но это и понятно – ты выходишь на 15 минут, тебе нужно показывать себя. Бывало, что он одного игрока обыгрывал, а на втором терял мяч, тогда мы получали из-за этого контратаки. Это не нравилось Луческу", – признался защитник.