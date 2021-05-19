Не прошел испытания от Луческу
Защитник Динамо Илья Забарный рассказал, почему Георгий Цитаишвили не смог завоевать место в главной команде. Скорее всего основной проблемой была нерезультативна игра футболиста из-за чего, на Гио было сильное давление со всех сторон.
Стоит прочитать Европейские клубы заинтересовались вингером Динамо Родригесом
Мирча Луческу после своего прихода в столичный клуб несколько раз давал шанс Цитаишвили. Однако одним из них он так и не воспользовался на все 100%.
У Гио раз не получилось, два не получилось. Он где-то потерял уверенность, которую уже сложно вернуть. Луческу давал ему шанс, Цитаишвили выходил и играл на себя,
– заявил Забарный.
"Он вообще много раз говорил, что на себя играет, но это и понятно – ты выходишь на 15 минут, тебе нужно показывать себя. Бывало, что он одного игрока обыгрывал, а на втором терял мяч, тогда мы получали из-за этого контратаки. Это не нравилось Луческу", – признался защитник.
- 20-летний вингер сыграл в этом сезоне 8 матчей, в которых отметился одним голом. Вторую часть сезона футболист провел в аренде в полтавской Ворскле, за которую сыграл 4 поединка. Значительную часть сезона Гио пропустил из-за перелома ноги. Команда из Полтавы по итогам сезона заняла 5 место в УПЛ.
- Арендное соглашение с полтавским клубом истекает 20 июня 2021 года. Не исключено, что после отпуска Цитаишвили ожидает новый вояж в аренду.