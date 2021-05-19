Не пройшов випробування від Луческу

Захисник Динамо Ілля Забарний розповів, чому Георгій Цітаішвілі не зміг завоювати місце у головній команді. Швидше за все основною проблемою була нерезультативна гра футболіста через що, на Гіо був сильний тиск з усіх боків.

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Мірча Луческу після свого приходу у столичний клуб декілька разів давав шанс Цітаішвілі. Однак жодним із них він так і не скористався на усі 100%.

У Гіо раз не вийшло, два не вийшло. Він десь загубив впевненість, яку вже складно повернути. Луческу давав йому шанс, Цітаішвілі виходив і грав на себе,

– заявив Забарний.

"Він взагалі багато разів казав, що на себе грає, але це і зрозуміло – ти виходиш на 15 хвилин, тобі потрібно показувати себе. Бувало, що він одного гравця обігравав, а на другому втрачав м'яч, тоді ми отримували через це контратаки. Це не подобалося Луческу", – зізнався захисник.