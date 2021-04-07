Його готували для матчів збірної України: чому клуб Першої ліги розкритикував "Арену Львів"

"Арена Львів" могла стати домівкою для одного з лідерів Першої ліги України Агробізнеса. Однак клуб відмовився від цієї пропозиції через стан газону.

Причина, яка зірвала матчі Агробізнеса на "Арені Львів"

Зараз у другому колі чемпіонату Агробізнес посідає 4 місце. Команда з Волочиська набрала 36 очок. Наставник Олександр Чижевський розповів, чому його підопічні відмовились проводити свої матчі на головній арені Львова.

Варте уваги США можуть бойкотувати Олімпійські ігри у Пекіні

Причина – якість футбольного поля та висока ціна оренди стадіону. Тренер відверто заявив, що поле "Арени Львів" не є кращим, ніж на рідному стадіоні першолігової команди.

До слова. Перед матчами української збірної усі заплановані поєдинки на "Арені Львів" були перенесені на інші арени країни.

Був здивований полем "Арени Львів", яке готували до матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022. Але газон далекий від ідеалу, багато лисих частин поля та інших проблем. Також оренда стадіону коштує немало. Тому ми вирішили, що краще грати на домашній арені,

– заявив Чижевський.

Колишній фахівець Карпат зізнався, що його підопічним набридло грати усі зустрічі на виїзді. Тому команда з позитивом сприйняла звістку про матчі у Волочиську.

Додамо, що домашні поєдинки команда грає на стадіоні "Юність", який наразі не відповідає критеріям УПЛ.

Наступний матч Агробізнес зіграє 10 квітня на виїзді проти Авангарда. Їх майбутній суперник – аутсайдер Першої ліги. Вони із 12 очками посідають лише передостаннє 15 місце у турнірній таблиці.