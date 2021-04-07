Его готовили для матчей сборной Украины: почему клуб Первой лиги раскритиковал "Арену Львов"
"Арена Львов" могла стать домом для одного из лидеров Первой лиги Украины Агробизнеса. Однако клуб отказался от этого предложения из-за состояния газона.
Источник:Kamp-sport.com
Причина, которая сорвала матчи Агробизнеса на "Арене Львов"
Сейчас во втором круге чемпионата Агробизнес занимает 4 место. Команда из Волочиска набрала 36 очков. Наставник Александр Чижевский рассказал, почему его подопечные отказались проводить свои матчи на главной арене Львова.
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Причина – качество футбольного поля и высокая цена аренды стадиона. Тренер откровенно заявил, что поле "Арены Львов" не лучше, чем на родном стадионе первой лиги команды.
Был удивлен полем "Арены Львов", которое готовили к матчам сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2022. Но газон далек от идеала, много лысых частей поля и других проблем. Также аренда стадиона стоит немало. Поэтому мы решили, что лучше играть на домашней арене,
– заявил Чижевский.
Бывший специалист Карпат признался, что его подопечным надоело играть все встречи на выезде. Поэтому команда с позитивом восприняли известие о матче в Волочиске.
Добавим, что домашние поединки команда играет на стадионе "Юность", который пока не соответствует критериям УПЛ.
Следующий матч Агробизнес сыграет 10 апреля на выезде против Авангарда. Их будущий соперник – аутсайдер первой лиги. Они с 12 очками занимают лишь предпоследнее 15 место в турнирной таблице.
- Напомним, что Агробизнес сенсационно выбил донецкий Шахтер из Кубка Украины. Произошла эта историческое для команды с Волочиска событие 3 марта на стадии 1/4 финала. Команда Чижевского в первом экстра-тайме неожиданно открыли счет и удержали его до финального свистка.
- В полуфинале Агробизнес попытается создать вторую сенсацию и выбить из кубковых соревнований киевское Динамо. Матч состоится 21 апреля.
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