Його готували для матчів збірної України: чому клуб Першої ліги розкритикував "Арену Львів"
"Арена Львів" могла стати домівкою для одного з лідерів Першої ліги України Агробізнеса. Однак клуб відмовився від цієї пропозиції через стан газону.
Джерело:Kamp-sport.com
Причина, яка зірвала матчі Агробізнеса на "Арені Львів"
Зараз у другому колі чемпіонату Агробізнес посідає 4 місце. Команда з Волочиська набрала 36 очок. Наставник Олександр Чижевський розповів, чому його підопічні відмовились проводити свої матчі на головній арені Львова.
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Причина – якість футбольного поля та висока ціна оренди стадіону. Тренер відверто заявив, що поле "Арени Львів" не є кращим, ніж на рідному стадіоні першолігової команди.
Був здивований полем "Арени Львів", яке готували до матчів збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022. Але газон далекий від ідеалу, багато лисих частин поля та інших проблем. Також оренда стадіону коштує немало. Тому ми вирішили, що краще грати на домашній арені,
– заявив Чижевський.
Колишній фахівець Карпат зізнався, що його підопічним набридло грати усі зустрічі на виїзді. Тому команда з позитивом сприйняла звістку про матчі у Волочиську.
Додамо, що домашні поєдинки команда грає на стадіоні "Юність", який наразі не відповідає критеріям УПЛ.
Наступний матч Агробізнес зіграє 10 квітня на виїзді проти Авангарда. Їх майбутній суперник – аутсайдер Першої ліги. Вони із 12 очками посідають лише передостаннє 15 місце у турнірній таблиці.
- Нагадаємо, що Агробізнес сенсаційно вибив донецький Шахтар з Кубка України. Сталась ця історична для команди з Волочиська подія 3 березня на стадії 1/4 фіналу. Команда Чижевського у першому екстратаймі несподівано відкрили рахунок та втримали його до фінального свистка.
- У півфіналі Агробізнес спробує створити другу сенсацію та вибити з кубкових змагань київське Динамо. Матч відбудеться 21 квітня.
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