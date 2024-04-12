Фенербахче отримало покарання за зірваний Суперкубок: на скільки оштрафували клуб

У неділю, 7 квітня, мав відбутись поєдинок між Фенербахче та Галатасараєм в межах Суперкубку Туреччини. На знак протесту "канарки" залишили футбольне поле на першій хвилині поєдинку.

Фенербахче виставив на матч юнацький склад вікової категорії U-19, який провів на полі 1 хвилину. Через страйк "канарок" судді завершили гру та присудили Галатасараю технічну поразку.

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Фенербахче отримало штраф

Турецький клуб був оштрафований на 115 тисяч євро за зрив матчу Суперкубку Туреччини.

У Фенербахче обґрунтували свій бойкот тим, що вийшли на поле "не для того, щоб перемогти, а щоб відстояти правду". Також команда звинуватила Турецьку федерацію футболу в несправедливому ставленні після того, як двоє їхніх гравців отримали дискваліфікацію на один матч за бійку з вболівальниками Трабзонспора, які штурмували поле під час матчу чемпіонату 17 березня.

Фенербахче розглядало вихід з турецької Суперліги, але члени клубу були проти.

Причина такої позиції Фенербахче виникла в середині березня після гри проти Трабзонспора в чемпіонаті. "Канарки" виграли 3:2, але фанати господарів вибігли на поле та застосували фізичну силу до гравців гостей. Гравці стамбульської команди змогли дійти до роздягальні лише в супроводі поліції та охорони. Місцева федерація не застосувала жодних санкцій до Трабзонспора.

Наразі Фенербахче посідає 2 позицію в турецькій Суперлізі, набравши 82 очки. Команда відстає на 2 бали від лідера, Галатасарая.