Фенербахче выставил на матч юношеский состав возрастной категории U-19, который провел на поле 1 минуту. Из-за забастовки "канареек" судьи завершили игру и присудили Галатасараю техническое поражение.

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Фенербахче получило штраф

Турецкий клуб был оштрафован на 115 тысяч евро за срыв матча Суперкубка Турции.

В Фенербахче обосновали свой бойкот тем, что вышли на поле "не для того, чтобы победить, а чтобы отстоять правду". Также команда обвинила Турецкую федерацию футбола в несправедливом отношении после того, как двое их игроков получили дисквалификацию на один матч за драку с болельщиками Трабзонспора, которые штурмовали поле во время матча чемпионата 17 марта.

Фенербахче рассматривало выход из турецкой Суперлиги, но члены клуба были против.

Напомним. Причина такой позиции Фенербахче возникла в середине марта после игры против Трабзонспора в чемпионате. "Канарейки" выиграли 3:2, но фанаты хозяев выбежали на поле и применили физическую силу к игрокам гостей. Игроки стамбульской команды смогли дойти до раздевалки только в сопровождении полиции и охраны. Местная федерация не применила никаких санкций к Трабзонспору.

Сейчас Фенербахче занимает 2 позицию в турецкой Суперлиге, набрав 82 очка. Команда отстает на 2 балла от лидера, Галатасарая.