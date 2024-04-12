Фенербахче выставил на матч юношеский состав возрастной категории U-19, который провел на поле 1 минуту. Из-за забастовки "канареек" судьи завершили игру и присудили Галатасараю техническое поражение.
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Фенербахче получило штраф
Турецкий клуб был оштрафован на 115 тысяч евро за срыв матча Суперкубка Турции.
В Фенербахче обосновали свой бойкот тем, что вышли на поле "не для того, чтобы победить, а чтобы отстоять правду". Также команда обвинила Турецкую федерацию футбола в несправедливом отношении после того, как двое их игроков получили дисквалификацию на один матч за драку с болельщиками Трабзонспора, которые штурмовали поле во время матча чемпионата 17 марта.
Фенербахче рассматривало выход из турецкой Суперлиги, но члены клуба были против.
Сейчас Фенербахче занимает 2 позицию в турецкой Суперлиге, набрав 82 очка. Команда отстает на 2 балла от лидера, Галатасарая.