Британський боксер суперважкої ваги Фабіо Уордлі (10-0, 9 КО) порівняв спаринги в таборах у ексчемпіона крузервейту Олександра Усика (18-0, 13 КО) і нинішнього володаря поясів IBF, WBO, WBA Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО).

Слова Уордлі цитує видання Sky Sports. Він зазначає: Усик під час підготовки працює у вищому темпі, ніж Джошуа.

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"У спарингах проти Усика темп був набагато вищий. З Джошуа я міг трохи контролювати темп, якби захотів. Але з Усиком все контролює він сам, він той, хто атакує і йде вперед, тисне вас. Він той, хто активно завдає удари. У дев'яти з десяти випадків ти реагуєш і відповідаєш, але з Усиком, я не міг знайти таку можливість, щоб перехопити ініціативу або контролювати темп. Було дуже складно не пропустити при цьому удар", – зазначив британець.

Наступний бій Усика

У 2021 році Усик повинен провести як мінімум один бій. Він є головним претендентом на чемпіонський титул WBO у важкій вазі, яким володіє Ентоні Джошуа. Однак британець може і не захищати титул, залишивши його вакантним. Тоді Усику доведеться битися за нього ще з одним претендентом, де серед кандидатів Джо Джойс та Джозеф Паркер.

Окрім того, Усик може провести проміжний бій. Серед потенційних суперників для проміжного бою є Деонтей Уайлдер.