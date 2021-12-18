У чоловічому списку суддів УЄФА вперше в історії з’явилися рефері-жінки: серед них є українка
Джерело:УЄФА
Стали відомі суддівські списки УЄФА на другу половину футбольного сезону 2021/22, а також розподіл рефері за категоріями. Вперше в історії у чоловічому списку з’явилися рефері-жінки.
Українка знову стала однією з перших
Дві арбітрині доєдналися до переліку. Серед них українка Катерина Монзуль та француженка Стефані Фраппар.
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Представниця Франції опинилася в першій категорії УЄФА, що є другою за престижністю після елітної, а Монзуль – до другої.
До елітної категорії не вдалося потрапити жодному з українських рефері. Проте у першій є двоє: Євген Арановський та Сергій Бойко. На рівні з Монзуль до другої категорії входять українці Микола Балакін, Олексій Деревінський, Віктор Копієвський, Віталій Романов та Денис Шурман.
У жіночому списку Фраппар та Монзуль належать до елітної категорії суддів. Обидві арбітрині визнавалися найкращими серед жінок за версією IFFHS. Українка – у 2015 році, а француженка – останні три роки поспіль.
Для арбітринь ця поява у чоловічому списку суддів означає, що з наступного року вони зможуть регулярно обслуговувати чоловічі матчі під егідою УЄФА.
Кар'єра Монзуль
- Катерина регулярно працює на матчах УПЛ. Вона є однією з провідних суддів України.
- Українка дебютувала у чоловічих матчах міжнародного рівня у 2020-му, під час гри Ліги націй між Сан-Марино та Гібралтаром у листопаді 2020 року.
- Монзуль та Фраппар у 2021-му стали першими жінками-арбітринями, які обслуговували матчі відбору на чоловічий чемпіонат світу.