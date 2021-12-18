Українка знову стала однією з перших

Дві арбітрині доєдналися до переліку. Серед них українка Катерина Монзуль та француженка Стефані Фраппар.

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Представниця Франції опинилася в першій категорії УЄФА, що є другою за престижністю після елітної, а Монзуль – до другої.

До елітної категорії не вдалося потрапити жодному з українських рефері. Проте у першій є двоє: Євген Арановський та Сергій Бойко. На рівні з Монзуль до другої категорії входять українці Микола Балакін, Олексій Деревінський, Віктор Копієвський, Віталій Романов та Денис Шурман.

У жіночому списку Фраппар та Монзуль належать до елітної категорії суддів. Обидві арбітрині визнавалися найкращими серед жінок за версією IFFHS. Українка – у 2015 році, а француженка – останні три роки поспіль.

Для арбітринь ця поява у чоловічому списку суддів означає, що з наступного року вони зможуть регулярно обслуговувати чоловічі матчі під егідою УЄФА.

Кар'єра Монзуль